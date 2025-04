Vinti ma ribelli. Musica e parole per un territorio

Conto alla rovescia per l’atteso debutto dello spettacolo “Sempre vinti sempre ribelli”, in scena venerdì 18 aprile, alle 21.30 al Teatro Alfieri, con gli Staindubatta (musiche) e Silvano Scaruffi (letture). Una produzione completamente nuova e inedita, che unisce musica e parole, tradizione e racconto, suspense e storia realmente accaduta per raccontare quel crinale appenninico, tra Toscana ed Emilia-Romagna che si fa simbolo di una resistenza culturale. Lo spettacolo è a ingresso gratuito ed è prodotto da Salamini, in co-produzione con l’associazione culturale “Il circo e la luna“, insieme con Staindubatta e Collettivo Strolgatori e il patrocinio del Comune di Castelnuovo di Garfagnana.

“Sempre Vinti Sempre Ribelli” vuole raccontare la distanza, la frontiera, la resistenza culturale di un territorio: la distanza siderale tra chi vive un territorio e chi semplicemente lo vuole usare non conoscendone il prezzo da pagare o quella di chi guarda il mondo da un’astronave. Una distanza che mette al sicuro, che fa dimenticare cosa significa vivere un mondo lasciato a se stesso, avvelenato nelle idee e obbligato a dissipare lingua e folclore. Un mondo che vive di ritmi arcaici, gesti saggi, presidio umano in ettari di primitiva natura. Frontiera, colonizzazione e deriva, solchi nei quali da secoli agonizza la vita di crinale.

E’un racconto di resistenza culturale: l’appartenenza culturale, quando non è la nostra, può sembrare terribile, spietata, aliena. I Velati, gli Apuani, i Lunati, i Friniati persistono ancora in quelle facce cupe, sghignazzanti, nei visi abbronzati da sole di vetta, nei lineamenti scolpiti dall’illegalità e dal vivere sottomessi a una selvaggia matrigna montagna che detta i tempi, senza possibilità di appello. Un viaggio nella radice più forte del territorio tra Toscana e Emilia-Romagna, lungo quel crinale appenninico che unisce e divide: un viaggio fatto di parole (quelle di Scaruffi, scrittore e guardadiga a Ligonchio) e di musiche (quelle degli Staindubatta, band straordinaria garfagnina), di acuminato dialetto, di bande rinselvatichite e di sperversa fucileria montana. Musica a sud del Passo, parole a nord del Passo: il su e il giù del Mondo.