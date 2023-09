Proprietari in crociera: ladri svaligiano la villetta

Altopascio (Lucca), 11 settembre 2023 – Orologi di valore e gioielli per un bottino complessivo che oscilla tra i 15 e i 20mila euro. Colpo grosso in via Casali, nel centro di Altopascio, in pieno giorno, nel pomeriggio di sabato.

I proprietari della villetta si trovavano fuori in quel momento e i soliti ignoti, dopo aver forzato una finestra, sono entrati mettendo a soqquadro le varie stanze.

Hanno trovato i cronometri di marca e i monili d’oro. Poi sono fuggiti. Al rientro, l’amara sorpresa per i padroni di casa ai quali non è rimasto altro da fare che avvisare i carabinieri. A breve distanza, in via Firenze, sempre sabato pomeriggio, rubata in un appartamento una bicicletta da corsa del valore di un migliaio di euro. In entrambi i casi sopralluoghi dei militari dopo i colpi messi a segno dai ladri e avviate le indagini.

Vacanze rovinate, invece, per una coppia, attualmente all’estero in crociera. Nella tarda serata di sabato è stata svaligiata la loro casa, in via Pesciatina a Capannori. A scoprirlo, intorno alle 23, i figli residenti a Roma, ma temporaneamente in città vista l’assenza dei genitori.

Rientrati dopo essere stati a cena fuori, hanno trovato la porta forzata. Evidenti i segni di effrazione. Allora hanno avvisato i carabinieri, temendo che i malviventi fossero ancora dentro. Invece erano già scappati.

Anche qui solito modus operandi. Gli autori del blitz sono penetrati all’interno dell’abitazione e hanno messo a soqquadro varie stanze, con mobili spostati ed oggetti scaraventati a terra. Successivamente, dopo aver seminato il caos dappertutto, sono giunti in camera da letto dove hanno scoperto e trafugato monili in oro.

Poi sono fuggiti, forse attesi da un complice su un veicolo. I militari dell’Arma, dopo aver ascoltato le vittime, hanno dato il la alle indagini che dovranno anche fare luce su un fatto: i ladri sapevano che la villetta era temporaneamente disabitata oppure no?

In zona purtroppo non vi sono le telecamere della videosorveglianza. Si cercherà comunque di esaminare le immagini degli “occhi elettronici“ posizionati sulle strade principali, magari per trovare spunti sul mezzo utilizzato. Aumentati nell’ultimo periodo i casi di colpi sia in città sia nell’immediata periferia e pure nella Piana. L’attività investigativa degli inquirenti prosegue anche per trovare i responsabili del furto in villa a Montecarlo dei giorni scorsi.