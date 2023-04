Ville, pievi e parchi La bellezza si scopre

Si chiama "Vivi Capannori". E’ un programma di promozione del territorio che parte sabato 29 aprile con visite a ville, pievi, aree naturalistiche e molto altro valorizzando il turismo di prossimità, sostenibile e accessibile. Cinque fine settimana (29-30 aprile-1 maggio; 6-7 maggio; 13-14 maggio; 20-21 maggio; 27-28 maggio) durante i quali sarà possibile partecipare ad una serie di visite di gruppo con servizio gratuito di guide turistiche, ambientali, equestri, di mountain bike grazie alla collaborazione con varie associazioni. Al termine delle visite i partecipanti avranno la possibilità di rilassarsi partecipando a degustazioni presso fattorie, cantine e strutture, segnalandolo al momento della prenotazione delle visite. "L’edizione 2023 di Vivi Capannori, manifestazione molto apprezzata da cittadini e turisti, che lo scorso anno ha fatto registrare vari sold out, si presenta particolarmente ricca di iniziative e con una novità importante, ovvero la possibilità, per la prima volta, di usufruire gratuitamente anche di guide equestri e per la mountain bike – afferma l’assessore al turismo, Lucia Micheli . Un evento che in occasione del Bicentenario abbiamo voluto arricchire per offrire nuove opportunità".

Sabato 29 aprile si parte con al zona sud, Escursione in mountain bike per esperti a Santallago, la zona nord, visita al Parco eo musei di villa Reale. Domenica 30 aprile escursione e in mountain bike per principianti alle Fattorie Romane. Il primo maggio escursione a cavallo sulle colline. Info sul sito del Comune di Capannori.

