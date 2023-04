Villaggio di Pasqua al Real Collegio Caccia alle uova, lab e truccabimbi

Al Real Collegio ha aperto i battenti in questi giorni il Villaggio di Pasqua, realizzato dalla cooperativa Linketto con il contributo del Comune di Lucca-Vivi Lucca. Il programma prevede per oggi, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19, il circo di primavera, con giochi, truccabimbi e laboratori, a cura di Sweet Party, Letture animate per bambini e caccia alle uova di Pasqua, a cura di Acchiappasogni.

Il Lunedì dell’Angelo, 10 aprile, sempre con gli stessi orari al mattino e nel pomeriggio, ancora il circo di primavera con Sweet Party e truccabimbi, palloncini e giochi giganti per tutte le età, a cura di Incanto party planner e animazione. Tutte le info a [email protected] e whatsapp 3480994385. Intanto il Comune rende sistematica l’attività del proprio Sportello Eventi. Se infatti con l’approvazione della nuova struttura organizzativa dell’Ente l’amministrazione guidata dal sindaco Pardini aveva riconosciuto autonomia gestionale a questo ufficio, adesso, con delibera di giunta, ne è stato approvato il regolamento, che stabilisce compiti e modalità di relazione, anche con gli altri uffici, per la gestione degli eventi, sia quelli realizzati direttamente dal Comune, sia quelli organizzati insieme ad altri soggetti esterni.

“Questa amministrazione crede fortemente nelle potenzialità culturali e attrattive della nostra città – spiega l’assessore alla cultura Mia Pisano – e per questo fin da subito abbiamo voluto mettere mano al calendario degli eventi, realizzando anche nuovi appuntamenti in grado di generare attenzione da parte del pubblico lucchese e non soltanto. Adesso, con questo regolamento, facciamo un passo ulteriore, rafforzando la fase della gestione delle manifestazioni, rendendo più chiare e quindi più semplici le procedure. Facciamo tutto questo, valorizzando professionalità già presenti all’interno del Comune, e questo è per noi motivo di grande soddisfazione”.

Sulla base del nuovo regolamento, lo Sportello Eventi curerà i procedimenti per la formazione del calendario degli eventi e rappresenterà il collegamento tra chi organizza il singolo evento e i diversi uffici coinvolti nella sua realizzazione. La programmazione viene definita annualmente dall’amministrazione comunale, attraverso 4 calendari realizzati attraverso avvisi pubblici: si tratta di Vivi Lucca Plus, Vivi Lucca Classico, Vivi Lucca delle Frazioni, Vivi Lucca del Settembre Lucchese e Natale. In più ci saranno gli eventi extra programmazione.