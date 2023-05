Villaggio del Fanciullo Festa e spettacolo teatrale

I numeri sono 76 e 100. Infatti quest’anno ricorrono due avvenimenti importanti per la comunità del Villaggio del Fanciullo: il 76° anniversario della sua fondazione e il centenario della nascita di Don Enzo Tambellini che ne fu il cofondatore nel lontano 1947.

Per iniziare ad onorare degnamente queste due ricorrenze, la Comunità, gli Amici del Villaggio, insieme ai ragazzi attualmente ospiti e ai molti ex che ancora se ne prendono cura, hanno organizzato lo svolgimento di una festa giovane per i giovani, con giochi, intrattenimenti vari e merenda finale sabato 27 a partire dalle 15 sul baluardo Cesare Battisti.

"Sono invitati alla festa i ragazzi delle scuole cittadine. Invitiamo tutti i giovani – spiegano gli organizzatori – , ma anche gli adulti a venire a trovarci per conoscere la nostra realtà e magari in futuro farci dono di un poco del loro tempo e della loro amicizia. Sarà anche inaugurata nei locali del Villaggio una mostra fotografica retrospettiva intitolata “Ugo Conti, Amico e fotografo”, per ricordare una figura molto importante nella vita del Villaggio e nella comunità artistica lucchese: grande fotografo e autore di importanti libri fotografici su gli antichi mestieri, è stato fra i primi Amici del Villaggio sin dalla fondazione dell’Associazione frequentandolo e spesso guidandolo in accordo con Don Enzo, insieme alla moglie Maria Cristina e alla famiglia tutta".

Seguirà, domenica 28 alle 21 al Teatro del Giglio uno spettacolo teatrale ad ingresso gratuito (info e prenotazioni al 335 6966192) intitolato “Il Destino”, ideato dall’amico Francesco Cecchi e prodotto dalla Associazione Amici del Villaggio, che vede la partecipazione attiva di tutte le componenti della Comunità del Villaggio del Fanciullo, interne ed esterne. Si tratta di interessanti composizioni di recitazione, canti, musiche, poesie, balletto, su sfondo di video, grafica e animazioni perfettamente integrate, sul tema dell’essere singolo prima e dell’aggregarsi con comunione di intenti poi.

"Con questa comunicazione il Villaggio del Fanciullo invita alla partecipazione la cittadinanza, tutti gli Enti pubblici del territorio con i loro rappresentanti e ringrazia il Comune di Lucca, in particolare l’organizzazione del Vivi Lucca nel quale le manifestazioni sono inserite. Grazie anche alle Fondazioni bancarie locali per il supporto che, non solo per questa occasione, garantiscono insieme ai molti donatori privati, all’intero settore del volontariato lucchese. A tutti ricordiamo che dono molto importante è anche il tempo, donate un po’ del vostro tempo ad attività di volontariato, venite a trovarci".