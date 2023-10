Villa Reale: si scatena “L’ira di Lucifero“

Lucida Mansi, nobildonna lucchese, nacque a Lucca intorno al 1606 e a Lucca morì di peste nel 1649: da allora una leggenda aleggia sulla città, quella secondo cui avesse fatto un patto con il diavolo, promettendogli la propria anima in cambio di 30 anni di giovinezza. Arrivato il giorno di scadenza del patto Lucida Mansi tentò di ingannare Satana senza riuscirvi e il demonio, a mezzanotte, portò via la sua anima su una carrozza infuocata, percorrendo le mura di Lucca per poi scomparire nelle acque del laghetto dell’orto botanico comunale.

Satana e Lucida Mansi “appariranno” stasera perciò proprio sotto la torre della palazzina dell’orologio, per poi portarsi fino al lago di Villa Reale a Marlia dove daranno il via allo show dei fuochi d’artificio: ad omaggiare la figura della nobildonna lucchese, esattamente a mezzanotte, sarà infatti un grande spettacolo pirotecnico, “L’ira di Lucifero”, scintillante e tradizionale show ideato da Halloween Celebration, con maestosi fuochi d’artificio (a cura del magistrale Diego Bertoli Barsotti della ditta Diego Fuochi d’Artificio), sponsorizzati da Lipparelli Assicurazioni, Nardini Liquori e Nove Alpi (con i suoi marchi Agluten e Aminò) e dallo stesso Diego Fuochi d’Artificio, che illumineranno il cielo sopra Lucca, fino ad un’altezza di oltre 100 metri.

Gli scintillanti fuochi scandiranno dunque la mezzanotte dell’Halloween Celebration Carnival 2023 e daranno il via alle Dance macabre alle scuderie di Villa Reale di Marlia, le danze horror che concluderanno in maniera sfarzosa la festa di Halloween.

Lo spettacolo pirotecnico fa infatti parte della grande festa di Halloween Celebration che oggi andrà in scena a Villa Reale di Marlia, il mystery & history exhibition party targato Halloween Celebration con più di 200 artisti tra attori, saltimbanchi e band, spettacoli itineranti, typical street food, beer garden e nacht bar, antri di mercanzie e bizarre market, rievocazioni, street art, animazioni, live music e disco party. Spiega il direttore artistico Stefano Nannizzi: “Diciamo che la tradizione continua rispettando quegli appuntamenti che hanno sempre contraddistinto Halloween Celebration, che da 29 anni è la prima e la più grande Halloween Fest d’Italia. Ci teniamo in particolare a ringraziare tutti i collaboratori e in particolar modo gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione dello spettacolo pirotecnico di quest’anno, che sarà davvero maestoso”.

L’intera manifestazione di Halloween Celebration è organizzata da Nero creativelab e da Loga Studio Art Vision, sotto la direzione artistica di Stefano Nannizzi, con i patrocini di Lucca Comics & Games, della Provincia di Lucca e dei Comuni di Capannori, Lucca, Pescaglia e Bagni di Lucca. Programma completo di Halloween Celebration su: www.halloweencelebration.it Prevendita obbligatoria su circuito Ciaotickets, i biglietti sul posto saranno acquistabili solo in caso di disponibilità residua e a prezzo maggiorato. E la festa abbia inizio.