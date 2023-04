Villa Grassini torna all’asta Il Comune non parteciperà

Il Comune di Porcari stavolta passa. Non parteciperà all’asta di Villa Grassini fissata per il 9 maggio con una decurtazione del 46 per cento rispetto al valore reale, visto che alcune aste sono andate deserte nel recente passato. Si partirà da 906mila euro. Ma il Municipio di piazza Orsi, che come si ricorderà aveva acquisito proprio in questa maniera l’area ex Fornace con laghetto annesso dove saranno allestite spiagge artificiali e dove sarà trasferita la biblioteca, sembra aver deciso di stare alla finestra.

Villa Grassini è uno dei simboli del paese famoso per la Torretta e non è distante da quest’ultima. Un monumento di valore (alcune stanze sono appartenute in passato alla famiglia Gassmann), che va alla vendita forzosa. Ha una superficie complessiva di 1.239 metri quadrati, ristrutturata nel 2003, si sviluppa su tre livelli ed è dotata di diversi accessori, ampie sale adibite a riunioni e conferenze studi e servizi, un grande parco privato (circa 7.600 metri quadrati) con giardino storico provvisto di piscina e area parcheggio, ascensore e affreschi storici per ogni sala, un seminterrato spazioso con apposita area cantine. La villa si inserisce in un’area residenziale vicina alla città.

L’immobile comprende anche due appartamenti e un magazzino. Una struttura che potrebbe diventare un punto di riferimento del cosiddetto turismo convegnistico oppure legato al mondo della cultura o dell’Università. Il Comune ha comunque diritto di intervento per la destinazione finale che dovrà essere comunque prescritta entro certe caratteristiche.

Massimo Stefanini