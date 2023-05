Villa Grassini, l’asta è andata ancora deserta

Fumata nera. E’ andata deserta per l’ennesima volta l’asta per l’acquisizione di Villa Grassini, sulla collina di Porcari, nei pressi del simbolo del paese, la Torretta. Come da noi anticipato nell’edizione del 7 aprile, il Comune non ha partecipato, malgrado un ribasso del 46% e la base d’asta calata a 906mila euro. Probabilmente il Municipio di piazza Orsi, che come si ricorderà, aveva acquisito proprio in questa maniera l’area ex Fornace con laghetto annesso dove saranno allestite spiagge artificiali e dove sarà trasferita la biblioteca, ha deciso di stare alla finestra.

L’obiettivo appare chiaro: attendere che il prezzo scenda ancora e acquisire questa dimora storica, interessata da un fallimento, al patrimonio comunale attraverso una partnership. Villa Grassini ha una superficie complessiva di 1.239 metri quadrati, ristrutturata nel 2003, si sviluppa su tre livelli ed è dotata di diversi accessori, ampie sale adibite a riunioni e conferenze, studi e servizi, un grande parco privato (circa 7.600 metri quadrati) con giardino storico provvisto di piscina e area parcheggio, ascensore e affreschi storici per ogni sala, un seminterrato spazioso con apposita area cantine.

La lussuosa residenza si inserisce in un’area residenziale vicina alla città. L’immobile comprende anche due appartamenti ed un magazzino. Una struttura che potrebbe diventare un punto di riferimento del cosiddetto turismo convegnistico oppure legato al mondo della cultura o dell’Università. Dopo diversi anni, quindi bisognerà ancora attendere.

Massimo Stefanini