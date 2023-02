"Villa Bottini, si tagliano gli storici lecci?"

Gli storici lecci a ridosso del muro di Villa Bottini

Lucca, 13 febbraio 2023 - Ambientalisti in allarme per l’ipotesi di abbattimento dei cinque storici lecci di Villa Bottini. "Ci giungono segnalazioni – scrive Luca Fidia Pardini, co-portavoce Europa Verde - Verdi Lucca – della chiusura programmata di via S. Chiara da oggi 13 febbraio fino al 17. L’ordinanza 198 del 08/02/2023, che predispone la chiusura, recita che la strada sarà chiusa al traffico veicolare per lo svolgimento di lavori edili ma, dato il recente atteggiamento delle istituzioni cittadine a riguardo, non possiamo che raccogliere la preoccupazione della cittadinanza residente in loco riguardo alla sorte dei lecci di Villa Bottini. Purtroppo ci sorprenderebbe poco se il Comune avesse deciso di eseguire la sentenza capitale alla chetichella, cercando di farla passare inosservata".

"Perciò interveniamo per fare alcune ulteriori precisazioni e richieste su questa scellerata ipotesi di taglio. In base ad una recente sentenza del Consiglio di Stato (Sez. V, 27/10/2022, n. 9178), infatti, un provvedimento simile è stato ritenuto illegittimo e annullato perché mancava un’attestazione che certificasse l’instabilità degli alberi e la loro pericolosità per la pubblica incolumità. E’ stata prodotta una simile documentazione per i lecci di Villa Bottini? Ne dubitiamo fortemente, dato che i 5 lecci sono alberi sanissimi, forse i più sani di Lucca. Ad essere instabile, semmai, è il muro. E a proposito del muro, come abbiamo già chiesto in passato (senza risposta): è stato fatto uno studio che certifica la sua sicurezza dal punto di vista antisismico nel caso dell’attuazione del progetto ipotetico di raddrizzamento, che richiede il taglio dei lecci?".

"E’ piuttosto evidente – agggiungono i Verdi – che la base del muro, costituita da pillole di fiume, sia piuttosto malandata: sarebbe davvero uno smacco se, una volta tagliati i lecci, il muro crollasse magari in seguito ad una piccola scossa di terremoto, o addirittura del tutto inavvertitamente come successe 15 anni soltanto un centinaio di metri più avanti (lo stesso muro!). Dopotutto, sono stati proprio gli stessi sindaco e assessore ai Lavori Pubblici, giustamente, a dichiarare di preoccuparsi innanzitutto per la sicurezza dei cittadini. Addirittura, nell’ambito della Commissione Lavori Pubblici a fine ottobre 2022 (in cui gli esperti da noi indicati non sono stati fatti parlare) è emerso un possibile rischio di crollo del muro verso l’interno a causa della sollecitazione dei plinti...".