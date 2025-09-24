Vigili del fuoco in sala operatoria salvano 18enne

Vigili del fuoco in sala operatoria. La sinergia di intervento di varie forze dell’ordine ha evitato l’amputazione di un arto ad un giovane di Marlia che rimane in gravi condizioni ma che per fortuna non sarebbe in pericolo di vita. Andiamo con ordine.

Il ragazzo stava eseguendo i lavori di potatura della siepe intorno alla propria abitazione, una incombenza che tutti coloro che hanno un giardino si trovano a dover svolgere, soprattutto nel cambio di stagione. Per cause in corso di accertamento l’uomo si è infilzato un pezzo di recinzione metallica in un braccio. E’ accaduto a Marlia. Scattati i soccorsi, è stato trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Luca e sottoposto a una angio-Tac, che ha confermato la necessità di un delicato intervento chirurgico vascolare.

In considerazione della complessità del caso. Il paziente, quindi, dopo essere stato sedato veniva trasferito all’ospedale di Cisanello, centro specializzato in chirurgia vascolare con tutto il pezzo metallico al seguito. Alle 20:36 di lunedì sera, una squadra dei vigili del fuoco di Pisa è intervenuta direttamente in sala operatoria per collaborare con l’equipe medica nell’estrazione dell’inferriata. L’operazione è stata lunga e complessa: i pompieri hanno tagliato con precisione la parte restante del metallo sotto la guida dei chirurghi, consentendo così la rimozione sicura del corpo estraneo. Le condizioni del giovane restano serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. L’intervento tempestivo e la perfetta sinergia tra vigili del fuoco e personale sanitario hanno evitato l’amputazione del braccio e potenzialmente conseguenze ben più gravi. Un episodio che mette in risalto, ancora una volta, l’importanza cruciale della collaborazione tra le diverse forze di emergenza e le strutture ospedaliere nei casi più critici. Una situazione analoga accadde a Villa Basilica nell’ottobre scorso.

Ma.Ste.