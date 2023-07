Vigili del Fuoco in Azione nella Valle del Serchio, Intervento per Piante in Pericolo e Incidente con Camion

Sulla via Lodovica all’altezza di Colle Aginaia, nel comune

di Gallicano, alcune piante

si erano pericolosamente piegate minacciando l’area sottostante. Intervento immediato dei vigili del fuoco, allertati ieri mattina dai tecnici della Provincia di Lucca e che, coadiuvati anche dalla Polizia municipale Associata dell’Unione dei Comuni Garfagnana, hanno provveduto a tagliare le piante a rischio caduta. Il transito è stato momentaneamente interdetto nella carreggiata interessata dai tronchi, chiusa per motivi di sicurezza, con la circolazione che è proseguita per il tempo necessario alla sua completa pulizia a senso unico alternato. Intanto, mentre erano ancora impegnati sul disboscamento nel comune di Gallicano i vigili del fuoco hanno ricevuto una seconda chiamata per un intervento urgente all’impianto di incenerimento in via Belvedere a Castelnuovo di Garfagnana. Qui, intorno alle 10,40, un camion, per cause in corso di accertamento, si era ribaltato e il conducente si trovava intrappolato al suo interno. La squadra ha provveduto all’estrazione del conducente dalla cabina del guidatore e l’ha affidato ai sanitari del 118 che lo hanno trasferito al pronto soccorso del Santa Croce per le cure del caso.

Fio. Co.