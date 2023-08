Videosorveglianza con lettura targhe Accordo tra Unione Comuni e carabinieri

La sigla dell’accordo dà il via libera alla possibilità di avere a disposizione una rete capillare costituita da decine di “occhi elettronici“ che permetteranno alle forze dell’ordine di usufruire, in tempo reale, di un efficace strumento in più a tutela della sicurezza pubblica.

Sottoscritta infatti un’intesa che permetterà ai carabinieri di accedere ai 51 sistemi di videosorveglianza con lettura targhe dei vari territori comunali che fanno parte dell’Unione Comuni della Garfagnana.

L’accordo è stato stipuato tra la Compagnia Carabinieri di Castelnuovo e l’Unione dei Comuni della Garfagnana. A Castelnuovo, nella sede dell’Unione dei Comuni, è stata infatti sottoscritta un’intesa tecnica che consentirà alla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Castelnuovo l’accesso ai 51 sistemi di videosorveglianza con lettura targhe installati nei rispettivi territori delle amministrazioni comunali che compongono l’Unione, Ente che ha in carico la gestione centralizzata del sistema in forza di una convenzione che lo scorso 11 maggio è stata stipulata tra l’Unione stessa e le amministrazioni locali che la compongono. Presente il presidente dell’Unione Andrea Tagliasacchi, che con il Comandante della polizia municipale Andrea Giannotti, indicato quale responsabile tecnico, hanno sottoscritto il documento con il capitano Biagio Oddo, Comandante della Compagnia Carabinieri di Castelnuovo.

Questa stipula, necessaria per ottemperare a quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, segue l’approvazione avvenuta nella delibera dei componenti del Consiglio dell’Unione dello scorso 31 luglio – nell’occasione presieduta dal vicepresidente Michele Giannini – ed è figlia di una consolidata collaborazione tra le amministrazioni locali e l’Arma dei Carabinieri.

I Carabinieri di Castelnuovo potranno così usufruire, in tempo reale, di un efficace strumento a tutela della sicurezza pubblica già validamente garantita da decine di servizi di pattugliamento che giornalmente sono presenti sulle strade della Garfagnana.