Videosorveglianza, ampliata la rete Installate e già in funzione quattro telecamere in piazza Guami

Arrivano anche a Guamo le telecamere per la videosorveglianza. Sono quattro e sono già stata installate e messe in funzione dall’amministrazione comunale in piazza Guami, all’altezza del parco giochi, proprio di fronte alla Chiesa parrocchiale. Il progetto è stato realizzato grazie ad un finanziamento ottenuto dalla partecipazione ad un bando regionale a cui si sono aggiunte anche risorse stanziate in proprio dall’ente di piazzale Aldo Moro.

L’annuncio dell’entrata in funzione del sistema di sorveglianza arriva dall’amministrazione comunale che sottolinea in una nota come stia "proseguendo il potenziamento della rete di videosorveglianza sul territorio comunale per aumentare la sicurezza dei cittadini nelle aree più frequentate e quindi più soggette ad episodi di microcriminalità".

L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione comunale è quello di prevenire il verificarsi di episodi spiacevoli e, allo stesso tempo, supportare le forze dell’ordine nella ricerca di eventuali responsabili di azioni illecite.

"Piazza Guami è un luogo particolarmente frequentato dai giovani - afferma l’assessore alla Sicurezza urbana, Lucia Micheli - e sede di eventi culturali e di intrattenimento realizzati anche con la collaborazione del Comune ed è questo il motivo per cui abbiamo voluto aumentarne la sicurezza con il posizionamento di telecamere di videosorveglianza". "Garantire sicurezza è sicuramente un obiettivo prioritario della nostra amministrazione - aggiunge - e infatti in questi mesi estivi, quando le persone trascorrono più tempo fuori casa, abbiamo attivato anche il servizio notturno della municipale. Tante azioni che vanno ad affiancare il gran lavoro delle forze dell’ordine, che ringraziamo".

Altre telecamere per il sistema di videosorveglianza sono già state allestite sulla parte frontale di piazza Aldo Moro, dietro la sede comunale, alla piscina comunale, al parco di Capannori, nell’area di parcheggio situata di fronte al liceo scientifico ‘Majorana’, in via Guido Rossa, nei pressi dello Sportello al Cittadino Zona nord (ex circoscrizione) di Marlia, nella piazza di Colle di Compito e al parco Pandora di Segromigno in Monte.