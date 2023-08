Videosorveglianza a Borgo a Mozzano: "Più sicurezza per i cittadini"

Yamila Bertieri invita il comune di Borgo a Mozzano ad aderire alla convenzione sul sistema di videosorveglianza. Yamila Bertieri consigliere comunale di Borgo a Mozzano, prendendo come esempio la convenzione stipulata lo scorso 11 maggio tra Unione dei comuni della Garfagnana e i carabinieri della stazione di Castelnuovo, chiede, attraverso un’ interrogazione, la possibilità che anche il suo comune aderisca a tale intesa che prevede una collaborazione tra le forze dell’ ordine locali presenti nella MediaValle del Serchio. "Una convenzione - sottolinea Bertieri - che darebbe vita a un sistema di videosorveglianza il cui scopo è quello di creare un maggior controllo capillare del territorio (dato che la sua conformità geologica è costituita da una Valle al cui interno vi sono due strade considerate “arterie“), consolidare la funzione di quei dispositivi che in alcuni punti sono già presenti e confermare ancora di più una garanzia per la sicurezza di tutti i cittadini eo associazioni sempre nel rispetto dei loro diritti ( con particolare riferimento soprattutto alla riservatezza e all’identità personale) dato i furti che negli ultimi anni si ripetono con una certa frequenza nell’intera area della MediaValle del Serchio". "Seguendo quindi le varie normative Europee e Nazionali -conclude la Consigliera Bertieri- chiedo alla amministrazione se vi è la possibilità di adottare o attuare anche sul territorio di Borgo a Mozzano il regolamento " GDPR" ( acronimo di General Data Protection Regulation: Regolamento UE 2016679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) per la disciplina e l’ attuazione del sistema di videosorveglianza e se vi è la possibilità di sottoscrivere una convenzione tra ente e arma dei carabinieri in tale ambito".

Marco Nicoli