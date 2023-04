Videocamera nei bagni delle donne La preside ‘punta’ i responsabili "Gli autori chiedano scusa a tutti"

Ad accorgersene sono state due studentesse di una classe quarta dell’Itis Fermi di San Filippo: la microtelecamera, un minuscolo cubo di pochi centrimetri, era stata posizionata con una calamita proprio davanti al water- close nel bagno delle donne che si trova all’interno dei moduli prefabbricati. Era messa in modo che era difficile, per non dire praticamente impossibile, non notarla: attaccata a una superficie chiara e liscia, un piccolo “occhio” nero non poteva passare inosservato. Oltretutto pare fosse puntato troppo ”in alto” rispetto a quello che si possa immaginare possa essere il suo obiettivo.

La scoperta è stata subito segnalata al vicepreside del polo Fermi Giorgi (circa 2.600 studenti, di cui duemila solo nella sede di San Filippo), professor Ranieri Pelamatti. Subito è stata avvertita la polizia che sta compiendo le verifiche del caso: pare appurato che comunque la telecamera non avesse la scheda di memoria (già tolta?) e che non fosse collegata in modalità wireless a un computer.

Il giorno dopo i fatti qualche genitore si è fatto avanti per capire meglio la situazione, ma il clima generale era tranquillo.

Certo, la preside, Francesca Bini, giudica comunque il "fatto gravissimo che non può essere archiviato come una bravata o una goliardata. Gli autori debbono comprenderne la gravità e affrontare le conseguenze – afferma - Mi aspetto che si facciano avanti e facciano le scuse a tutta la scuola".

Le indagini della polizia intanto vanno avanti anche perché la scuola è videosorvegliata e controllata in modo puntuale da ronde, ma lo stessa videocamera sequestrata potrebbe fornire elementi utili sull’identità di chi l’ha piazzata.

Sulla falsariga della preside, il vicepreside Pelamatti stigmatizza l’accaduto: "Certo il fatto decontestualizzato non aiuta il buon nome che ha la nostra scuola, ma va appunto collocato nella giusta dimensione, anche perchè secondo me la telecamera è stata vista subito. Comunque la nostra scuola è super sorvegliata, con decine di telecamere che inquadrano varie aree e filmati che noi non possiamo visionare ma, nell’eventualità, le forze dell’ordine sì. In passato ci sono servite, ad esempio, anche per individuare chi aveva azionato il sistema d’allarme per puro divertimento: gli è costata una denuncia per procurato allarme".

Laura Sartini