Vicenda nata 11 anni fa ora va in Cassazione

Una vicenda che si allunga e supera i dieci anni. Siamo a Porcari, dove un’azienda del posto ha inviato al Comune la notifica dell’intenzione di attivare un ricorso in Cassazione contro la sentenza della Commissione Tributaria di secondo grado della Toscana che aveva respinto l’appello dell’impresa. Il motivo del contendere? L’accertamento Tares 2018 relativo però all’annualità di imposta del 2013. In sostanza la verifica era di cinque anni fa, ma tutto è partito undici anni orsono. Tutto ciò si apprende dalla determinazione numero 130 dei giorni scorsi.

La Tares è stata l’imposta sui rifiuti fino al 31 dicembre 2013. Dal primo gennaio 2014 è stata rimpiazzata dalla Tari ("tassa sui rifiuti"). La Tares era quindi il "tributo comunale sui rifiuti e servizi" introdotto dal cosiddetto decreto salva Italia del 2011. Andava a sostituire le precedenti Tia, ("tariffa di igiene ambientale") e Tarsu, ("tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani"), che esistevano prima. Nel 2011, la Tares ha preso il posto di questi due tributi. Dal 2014, la Tares è stata sostituita a sua volta dalla Tari che è in vigore attualmente.

Il Municipio di piazza Orsi ha ritenuto di costituirsi in giudizio resistendo all’azione della controparte, alla luce anche dell’analisi dell’intera storia da parte dell’ufficio tributi. L’incarico del patrocinio legale dell’Ente in questa causa è stato affidato allo studio RPC Tax & Legal di Firenze, specializzato in materia tributaria. I tempi, dunque, si dilateranno ulteriormente prima di chiudere la vicenda.

Massimo Stefanini