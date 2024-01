Viale Guidiccioni. Arrivati alla conclusione i lavori al canale

Sono in dirittura d’arrivo i lavori per il consolidamento della volta sotterranea del canale Benassai nel tratto che attraversa viale Guidiccioni a San Concordio, un cantiere complesso che giunge finalmente a conclusione. È stata firmata oggi l’ordinanza che stabilisce l’ultima fase dei lavori che condurrà alla chiusura del bypass provvisorio nel piazzale della chiesa e al pieno ripristino funzionale dell’intersezione. Dalle ore 21 di domani fino alle ore 12 giorno di domenica 28l’incrocio resterà chiuso al traffico. Divieto di transito con esclusione dei residenti e per chi si reca alle attività commerciali in viale S. Concordio fra via Puccetti e l’incrocio del cantiere, in via Bandettini fra l’intersezione con via Ungaretti e l’incrocio, in via Guidiccioni fra l’intersezione con via della Formica e l’incrocio. Alle ore 12 di domenica 28 gennaio le transenne saranno rimosse e tornerà il semaforo.