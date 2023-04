"Viale Europa, bocciati aiuti ai commercianti"

"L’amministrazione non crede che le attività commerciali che sorgono su viale Europa siamo messe a dura prova dai lavori realizzati". Lo afferma il consigliere del gruppo misto, Bruno Zappia che evidenzia come nel corso dell’ultimo consiglio comunale sia stata bocciata a sua firma. "Come avviene ormai sistematicamente – spiega Zappia – è stata bocciata la proposta che andava incontro alle attività commerciali sul viale Europa, perché secondo l’amministrazione non è vero che i commercianti hanno subito danni o forse solo perché è stata presentata dall’opposizione. Avevo ancora proposto di realizzare degli sgravi fiscali alle attività commerciali per ridurre almeno del 50% le varie utenze".