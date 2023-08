Viaggio tra psiche e poesia Omaggio a Szymborska

Torna, per il secondo anno consecutivo, l’appuntamento dedicato al desiderio – letteralmente “mancanza delle stelle” – nella notte di San Lorenzo proposto dall’associazione culturale Millimètrica per Real Collegio Estate. “Desiderata“, in programma per domani alle 21.15 nel chiostro medievale di Santa Caterina, si aprirà con un omaggio alla poetessa polacca premio Nobel per la letteratura Wisława Szymborska a cento anni dalla nascita. Una lettura a due voci condotta dalle attrici Rebecca Fanucchi e Barbara Puppa, che accompagneranno il pubblico per tutta la serata con poesie contemporanee sulle diverse facce del desiderio. Tra i poeti proposti ci saranno Patrizia Cavalli, Francesca Genti, Mariangela Gualtieri, Vivian Lamarque, Valerio Magrelli, Michele Mari e Anna Segre.

Il dialogo poetico andrà di pari passo con la lettura psicanalitica del desiderio offerta da Giuseppina Tazzioli, psicoterapeuta transazionale ed esperta in bio-psico-genealogia, e da Gian Paolo Del Bianco, counselor, mediatore, naturopata e floriterapeuta. Quattro le accezioni del desiderio che saranno approfondite: la nostalgia, la relazione, la preghiera, la tensione verso qualcosa che è oltre se stessi. Modererà l’incontro Francesca Bernabei, counselor e formatrice. La regia della serata è affidata a Simona Bottiglioni, protagonista dell’ultimo monologo tratto da Novecento di Alessandro Baricco. Ingresso libero da via della Cavallerizza.