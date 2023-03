Viaggio tra i profumi della costa Anteprima Vini è pronta a stupire

Domenica 12 e lunedì 13 marzo, al Real Collegio, torna la 22ª edizione di Anteprima Vini della Costa Toscana, che fa parte del Cartellone di Lucca Gustosa, e che quest’anno sarà arricchita dall’edizione Zero di Condi_Menti, con la direzione artistica dello Chef Cristiano Tomei con la partecipazione del pastry chef Damiano Carrara La cultura del vino si fonderà così a quella del cibo trasformando per due giorni il Real Collegio nella casa delle annate più interessanti dei viticoltori della costa toscana e dell’esperienza culinaria di massima eccellenza che prende vita intorno alla tavola.

I dettagli della manifestazione sono stati rivelati ieri durante la conferenza stampa tenutasi all’Hotel Palazzo Dipinto di Lucca e a cui hanno preso parte Duccio Corsini, presidente Grandi Cru della Costa Toscana, Alessandra Guidi, direttore manifestazione Anteprima Vini della Costa Toscana, Cristiano Tomei, direttore artistico di Condi_Menti, Damiano Carrara in collegamento dal suo Atelier, gli assessori Paola Granucci e Remo Santini del Comune di Lucca e Rodolfo Pasquini per la Camera di Commercio Toscana nord ovest. La 22ª edizione di una storica manifestazione come Anteprima Vini della Costa Toscana, ideata dall’associazione Grandi Cru della Costa Toscana e prodotta da Event Service Tuscany, allarga dunque i suoi confini attraverso Condi_Menti, con la direzione artistica dello chef Cristiano Tomei e con la partecipazione del pastry chef Damiano Carrara che si preannuncia particolarmente stimolante. Anteprima Vini vedrà la partecipazione di settanta produttori per oltre 300 etichette in degustazione, che offriranno un viaggio affascinante dal nord al sud della Toscana, passando per le isole dell’Arcipelago: un modo per portare a Lucca il meglio delle produzioni vitivinicole, unendo grandi nomi della tradizione a giovani aziende artefici di quelle colture "eroiche" che recuperano, salvano e valorizzano un patrimonio geografico e storico.

I saloni del primo piano del Real Collegio ospiteranno infatti i maggiori produttori di vino di quella parte di Toscana che guarda al mare per proporre un lungo percorso dal nord al sud della regione tra grandi tenute e grandi vini, su tutti Bolgheri, portabandiera dell’Italia nel mondo, e giovani aziende impegnate nella ricerca di qualità e sostenibilità. Dai Vermentini, bianchi e neri, sapidi e speziati, degli aspri Colli di Luni e dalla viticoltura dell’alta Garfagnana e delle isole alle dolci Colline Lucchesi e di Montecarlo; dalle Terre di Pisa alla costa livornese e ancora più giù verso la Maremma e l’Argentario.

Fabrizio Vincenti