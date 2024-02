Viaggio di nozze “scippato“ Indagato l’ex marito

Lucca, 2 febbraio 2024 – L’ex marito le “scippa“ in segreto il viaggio di nozze da diecimila euro già pagato all’agenzia viaggi e mai sfruttato, ma lei lo scopre troppo tardi e non le resta che denunciarlo sperando di riavere la sua quota. Una vicenda piuttosto singolare quella finita al centro di un’indagine della Procura, che ha per protagonista una coppia di Lucca. L’uomo, un cinquantenne, è indagato per appropriazione indebita.

La coppia si sposa nel 2016 e organizza una lista di nozze in un’agenzia di viaggi di Viareggio. Parenti e amici raccolgono alla fine una discreta cifra, attorno ai 10mila euro, ma quel viaggio da sogno in una località e in una data ancora da definire, viene sempre rimandato per un motivo o l’altro. Nel frattempo la coppia... scoppia e nell’estate 2020 i coniugi decidono di separarsi consensualmente. Tra gli accordi messi per scritto con gli avvocati, figura, a quanto pare, anche una clausola esplicita per dividere al 50% la cospicua cifra corrispondente a quel viaggio di nozze mai effettuato, giacente in agenzia.

Passa ancora del tempo e i coniugi nel 2022 divorziano in tribunale a Lucca, interrompendo quindi ogni tipo di rapporto. Dopo qualche mese l’ex moglie quarantenne contatta l’agenzia viaggi di Viareggio per programmare una vacanza all’estero, spiegando che intende sfruttare la propria quota, che ammonta secondo i suoi calcoli a circa 5mila euro. Ma il titolare, imbarazzato, le risponde che la cifra corrispondente al famoso viaggio di nozze non c’è più: è stata già interamente sfruttata per tre vacanze dall’ex marito, che è andato in viaggio in Kenia, poi ai tropici e in una città europea.

"Ci ha garantito che eravate d’accordo – spiega il titolare dell’agenzia viaggi – e che quella somma spettava interamente a lui. Si era fatto dare molto tempo fa tutti i voucher per la piattaforma delle prenotazioni...". Alla donna a quel punto non resta altro che rivolgersi ai carabinieri, presentando una denuncia per truffa e appropriazione indebita. Da qui gli accertamenti degli inquirenti che hanno indagato l’ex marito e stanno ricostruendo nei dettagli la singolare vicenda.