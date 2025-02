Viaggio nell’arte ma anche nell’anima con “Symposium Magma“

Continua con successo ancora per alcuni giorni (fino al 19 febbraio) al Real Collegio la collettiva d’arte Symposium Magma. L’evento riunisce un gruppo di artisti impegnati nell’esprimere la passione del vivere, sia essa manifestata tramite la gioia o la sofferenza, e simboleggiata dal colore rosso, che esprime la pulsione verso la vita, in contrapposizione al nero, che rappresenta la sua negazione, la cornice violenta del mondo contro cui quotidianamente lottiamo. In mostra opere di pittura grafica, poesia, installazioni artistiche. Gli artisti sono Alessandro Ballerini, Fabrizio Barsotti, Davide Berti, Roberto Busembai, Jacopo Da San Martino, Graziano Dovichi, massimo Ferrari, Silvia Grassi, Maria Rita Gurgone, Alessandro Nottoli, Maria Lera, Giovanni Parensi, Jenny Gio Maret Petrini, Giuditta Pieroni, Manuela Potiti, Maria Agata Santi, Alessandro Sorbera, Valerio Toninelli, Elisabetta Tuccimei, Paolo Tuzza, Atti Unici Aperiodici, Mattia Vettori. La direzione artistica è di Jenny Petrini, gestione grafica di Alessandro Sorbera, introduzione alla mostra di Lorenzo Pacini. "C’è una violenza, in particolare sulla donna, fisica ma anche subdola, fatta di offese e pregiudizi. Io durante le mie mostre mi batto sempre su questo tema – sottolinea Jenny Petrini (nella foto)–. Tutti gli artisti espongono in cornici e cavalletti neri. In più i dipinti sono a espressione libera ma contengono il colore rosso, tutto ciò a rappresentare la contrapposizione tra male e bene. Il rosso esprime il focus della vita, la rinascita, la passione, invece il nero il dolore, la sofferenza. Personalmente ho esposto un’opera con quattro sedie di cui una vuota, che rappresenta un dolore grande. Ho perso un figlio e quella sedia vuota è dedicata a lui". Un viaggio nell’arte ma anche nell’anima in questa speciale collettiva aperta tutti i giorni, festivi compresi, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.