Viaggio nel Medioevo ad Altopascio con "Mathildis"

Sarà come rimettere indietro gli orologi del tempo. Da stasera, ore 19, torna la rievocazione medievale nel centro storico di Altopascio con Mathildis, nome derivato da Matilde di Canossa che sostenne la creazione dell’antico ospedale del Tau.

La manifestazione, inserita nel Luglio Altopascese, è promossa e organizzata da Antitesi Teatro Circo in collaborazione con l’amministrazione comunale, il CCN di Altopascio, Avis e Comitato paesano di Badia Pozzeveri. Tanti gli appuntamenti e gli allestimenti previsti, una sorta di percorso a tappe da piazza Ricasoli fino a piazza Garibaldi, passando per piazza Ospitalieri, piazza della Magione e via Cavour. Previsti accampamenti dell’epoca, antichi mestieri, falconeria, giochi di bandiere e di fuoco, acrobati e molto altro.

M.S.