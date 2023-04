Viabilità, l’attesa è finita Riaperto al transito il viadotto di San Donnino

Ha voluto essere presente anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani alla cerimonia di riapertura del viadotto di San Donnino, lungo la provinciale 445 della Garfagnana, dopo dieci mesi di interruzione al transito. Per l’alta Valle del Serchio una giornata di grande soddisfazione.

"Sono veramente felice - commenta a caldo il sindaco di Piazza al Serchio e consigliere provinciale con delega alla Viabilità della Garfagnana, Andrea Carrari - . Un lavoro che è frutto della perfetta sinergia tra gli enti coinvolti, tecnici di Provincia e Regione e la ditta Guidi Gino di Castelnuovo. Ogni giorno pensavo ai disagi della popolazione di San Donnino e degli automobilisti. Ce l’abbiamo fatta proprio nel momento in cui sulle strade della Garfagnana aumenta il traffico per la stagione turistica. Un grazie a tutti, enti e persone, che hanno studiato, progettato e realizzato l’opera con professionalità e celerità in pochi mesi".

Il viadotto era stato chiuso per motivi di sicurezza il 28 giugno 2022 a causa di un anomalo innalzamento dell’impalcato della struttura. Il via libera, con quasi due mesi di anticipo sull’iniziale cronoprogramma, era arrivato alcuni giorni fa a seguito dei collaudi e delle prove di carico con parecchi camion pesanti sul viadotto, che avevano dato esito positivo.

Alla cerimonia di ieri mattina, alle 12, oltre al presidente Giani e al sindaco Carrari, erano presenti il presidente della Provincia Luca Menesini, l’assessore regionale alla Viabilità e alle Infrastrutture Stefano Baccelli, il consigliere regionale Mario Puppa, il dirigente del settore viabilità della Provincia Pierluigi Saletti, Andrea Guidi della ditta "Guidi Gino spa" che ha effettuato l’intervento, numerosi sindaci e amministratori locali, a cominciare da quelli di Piazza al Serchio, con il vicesindaco Luca Cardosi, l’assessore Valeria Bertei, consiglieri, autorità militari e tanti cittadini. La benedizione è stata impartita dal parroco don Alessandro Gianni.

Dopo il tradizionale taglio del nastro, le prime a transitare sono state le macchine d’epoca del gruppo "Amici in Garfagnana", tra gli applausi dei presenti. Grande soddisfazione anche da parte del presidente Menesini che ha commentato: "Sono passati soltanto dieci mesi da quando eravamo qui a fare il primo sopralluogo. Da parte delle amministrazioni pubbliche c’è stata una risposta pronta per risolvere il più presto possibile i disagi della gente della zona e degli automobilisti di passaggio".

Dino Magistrelli