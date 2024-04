Via Sandro Pertini sarà a Nave. L’ex presidente avrà la sua strada

La nuova strada di Nave sarà intitolata a Sandro Pertini: la commissione toponomastica dà il suo via libera all’unanimità.

E così dopo lo scontro in consiglio comumale e le dure polemiche dell’autunno scorso, Lucca avrà la sua via intitolata all’ex presidente della Repubblica Sandro Pertini.

La decisione è arrivata nel corso dell’ultima riunione della commissione toponomastica - riunitasi ieri mattina - che ha espresso all’unanimità parere favorevole sull’intitolazione della nuova strada di Nave (quella che va dalla nuova rotatoria della via Sarzanese a via dei Sillori) al Presidente della Repubblica.

"Come già annunciato mesi fa, l’amministrazione ha mantenuto la parola ed intitolerà al Presidente Sandro Pertini la prima nuova strada all’altezza del suo nome – hanno dichiarato il sindaco di Lucca Mario Pardini e l’assessore Moreno Bruni - Questo dimostra che la maggioranza di governo della città non ha mai avuto nessuna preclusione nel merito della figura storica del presidente Pertini, ma era necessario seguire il metodo giusto, ossia il passaggio dalla commissione preposta per riavviare l’iter di intitolazione già stabilito ai tempi della giunta di centrodestra guidata dal sindaco Mauro Favilla e poi interrotto nei successivi dieci anni di governo del centrosinistra. In sostanza, grazie al centrodestra – dopo tanti anni - Lucca avrà finalmente la sua strada intitolata al Presidente Pertini".

Come si ricorderà, nell’ottobre scorso, sul nome di Pertini vi fu una dura polemica che arrivò a livello nazionale, dopo che una mozione presentata dall’opposizione di centrosinistra e illustrata in aula da Daniele Bianucci di Sinistra Con era stata respinta dalla maggioranza perché ritenuta strumentale.

Ne era seguito un dibattito dai toni molto accessi che si era poi concluso con la visita di Mario Pardini a Stella (Savona), città natale di Pertini e che fu ricambiata da quella del sindaco di Stella, Andrea Castellini, a Lucca. In entrambi le occasioni Pardini aveva ribadito che Lucca avrebbe avuto una strada per Pertini, cosa che è poi puntualmente avvenuta.

Nel corso della seduta della commissione toponomastica di ieri non si è parlato solo della strada a Pertini.

E’ stato infatti deciso che la scuola dell’infanzia di Nozzano dell’Istituto comprensivo Lucca 7 sarà invece intitolata a Emiliana Petrini, insegnante nata a Torre, attiva nelle scuole dell’infanzia di Mutigliano e Nozzano, scomparsa nel 2013. Nuovi approfondimenti saranno invece effettuati per arrivare alla individuazione della rotatoria da intitolare alle Sigaraie di Lucca.

Adesso che la commissione toponomastica si è espressa favorevolmente sulla strada a Pertini, gli uffici prepareranno gli atti relativi alle due intitolazioni a Sandro Pertini ed a Emiliana Petrini, che saranno portati all’attenzione della giunta comunale in una prossima seduta, dopo di che le due pratiche passeranno alla Prefettura per il nulla osta definitivo. La commissione toponomastica - costituita dalla nuova amministrazione come novità all’inizio del mandato - è stata integrata da Giovanni Ricci, consigliere di maggioranza e Ilaria Vietina, consigliera di minoranza, entrati a far parte della commissione così come indicato dal consiglio comunale. Francesco Cesari (geometra, consigliere della Compagnia Balestrieri Lucca e vicepresidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri Lucca) è stato invece chiamato a sostituire Davide Marchettoni, recentemente scomparso.

