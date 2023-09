“Via reperti e pista ciclabile“ Il comitato San Concordio contesta i nuovi interventi

"Piazza coperta a San Concordio: per posare “gli scatolari” delle acque reflue sono stati demoliti i reperti e la pista ciclabile in via Consani". E’ la denuncia del Comitato Per S.Concordio – Amici del Porto della Formica.

"Quando piove – scrivono – una tettoia grande come quella della piazza Coperta deve scaricare tanta acqua. Poiché non c’era, nell’area di progetto, lo spazio per fare delle vasche di accumulo e di ritenzione, si è reso necessario, per convogliare le acque nel canale Formica, collocare decine di metri lineari di “scatolari”, cioè di grandi tubazioni rettangolari che possono fungere da vasca di accumulo. Purtroppo per posare gli scatolari sono stati distrutti i reperti archeologici portati alla luce ad agosto, che avevano la sfortuna di trovarsi proprio sulla loro traiettoria".

"Si trattava di canalette in pietra e grandi pietre squadrate, “reperti di poca importanza”, e d’altro canto le tubazioni non potevano passare altro che da lì, per mancanza di spazio, e il loro sacrificio era indispensabile: sono stati spesi ad oggi più di dieci milioni di denaro pubblico per costruire la Piazza coperta, di cui 7 dei “Quartieri Social”, e niente evidentemente può fermare o rallentare il progetto, che avrebbe dovuto essere finito e consegnato più di un anno fa".

"Per posare gli scatolari è stata demolita anche la pista ciclabile di via Consani, quella dipinta di rosso, nonché porzione della strada che è stata inglobata nella recinzione del cantiere, perché parte della grande tubazione parte ci deve passare sotto. Eppure era una pista ciclabile nuova, finita meno di due anni fa, finanziata anch’essa con i fondi pubblici dei Quartieri Social. Sono costate complessivamente 680.000 Euro le piste ciclabili di S.Concordio. non si sono accorti, quando hanno fatto il progetto della Piazza Coperta, che avrebbero dovuto demolirla? E perché i sottoservizi privati della Piazza coperta devono passare sotto la strada pubblica? C’è una autorizzazione, a far entrare così tanti scarichi nel canale demaniale del Formica?".

"E che dire degli scavi, con profondo movimento di terra, che in questi ultimi giorni sono stati fatti in zone che non erano mai state bonificate, come quella dell’ex parcheggio della Circoscrizione 7, ove c’era ancora la pavimentazione in autobloccanti risalente agli anni ‘90? Pavimentazione che,secondo le prescrizioni ambientali e la stessa relazione del progetto non poteva essere smossa, per evitare le esalazioni dal terreno inquinato. Sono tutte domande che porremo al nuovo sindaco, anche se la responsabilità di tutto questo, non ci sono dubbi, è della Giunta Tambellini, che ha voluto a tutti i costi questa costruzione di incerto utilizzo e di sicuro grande costo di gestione, che brilla solo per le dimensioni fuori misura e per l’impatto ambientale".