Via Pollinelle, Porcari: Gli anni passano ma il problema resta. Strada troppo stretta

Gli anni passano ma, evidentemente, al di là dell’arrabbiatura per l’ennesimo specchietto spaccato, tutto finisce lì. Via Pollinelle è una strada strategica che taglia il quartiere Pineta, una bisettrice che conduce verso Gragnano e Lappato. E infatti per un terzo appartiene al Comune di Capannori. Due terzi, invece, sono di proprietà di Porcari.

In certi punti la carreggiata è talmente angusta che due veicoli non riescono a scambiarsi. Dove c’è una banchina solida, prati ad esempio, si fa anche un pizzico di fuoristrada pur di transitare, ma in taluni punti se si mettono le ruote troppo sull’esterno si rischia di finire nella fossa.

Se poi la sorte mette di fronte due furgoni, allora uno dei due deve fare marcia indietro anche per centinaia di metri. Gli spazi ci sarebbero. Certo, bisognerebbe eseguire degli espropri, ma si tratta di campi. Insomma, negli anni niente è stato fatto. Forse se la strada fosse più larga, avrebbe maggiore traffico e magari ciò non è gradito. Chissà. Alcuni interventi comunque sono stati realizzati. Sono già stati eseguiti lavori di risagomatura delle fosse parallele alla strada. Alcuni tratti di fossa lato monte sono stati già intubati e canalizzati e create griglie per la cattura delle acque piovane.

Sarà continuata l’opera di ripulitura fosse e saranno intubati e grigliati altri tratti di strada in modo da guadagnare un pizzico di dimensioni in larghezza della strada che è assai stretta e al contempo creare una giusta regimazione delle acque piovane, perché in quei casi quell’arteria spesso diventa un fiume.

Ma. Ste.