“Via Mammini ostaggio di promesse vane“

“Scriviamo per segnalare un grave problema insorto da diverso tempo tra alcuni cittadini e il Comune che in quest’ultimo anno ulteriormente aggravato. Siamo residenti nella parte finale di Via Mammini, strada sterrata e vicinale di uso pubblico a San Concordio, ma facente ancora parte per circa 80 metri del centro urbano di Lucca”.

Si apre così la lettera di alcuni residenti nella zona, che poi spiegano: ”Durante la precedente amministrazione, la dirigente Giannini riconosce (e mette per iscritto) che quel tratto di strada ha le caratteristiche per essere trasformata in strada comunale e quindi per essere asfaltata e dotata di illuminazione. Viene redatto un progetto e stabilito un budget, ma nonostante diversi solleciti per la sua realizzazione, si arriva alla scadenza del mandato senza che vengano stanziati i fondi. La nuova Amministrazione decide di non volersene occupare. Non solo: nell’ inverno 2022 autorizza un intervento per un allaccio ad una linea telefonica. Viene scavata una buca di un metro per lato e profonda 60/80 cm, che produce ulteriori gravi danni rendendo il terreno in quel punto quasi intransitabile. A tutt’oggi, l’unica risposta che viene data dall’ Assessore Buchignani e dalla dirigente Giannini a questi problemi è di fare un consorzio tra residenti, di far eseguire i lavori a spese dei cittadini e poi il Comune contribuirà per il 30 % (forse, non si sa quando...)“.