Via libera al progetto nuovi marciapiedi “Riqualificati nell’ottica della sicurezza“

Via libera ieri dalla giunta al progetto di fattibilità per la riqualificazione e abbattimento delle barriere architettoniche per i marciapiedi di viale Cavour, via Tinivella, Viale Del Prete e piazza Curtatone. “I lavori verranno affidati nelle prossime settimane, abbiamo programmato di aprire i cantieri a marzo – afferma l’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani – in viale Cavour verrà realizzata una ciclopedonale fra la Stazione ferroviaria e il sottopasso di San Concordio con inserimento di un percorso a punti led che darà nuova sicurezza ai cittadini. Riqualificazione marciapiedi anche fra viale Carlo Del Prete angolo via Barsanti e Matteucci fino a via Tinivella compresa (590 metri); infine sarà sistemato anche il perimetro di piazza Curtatone (140 metri). Tutto con un costo di 800mila euro”. Tra i nuovi marciapiedi già realizzati, via Gramsci (lato nord zona Stadio) e via Pelliccia (lato est) per 360 metri e un costo di 174mila euro. Via Vecchia Pesciatina (lato nord 390 metri), via delle Tagliate II S. Anna (lato ovest 155 metri), via Nicola Bandettini (lato nord 85 metri); via Passaglia (lato nord 80 metri); via Francesconi (lato est 320 metri); via Ungaretti angolo via Bandettini (lato est 480 metri) e percorsi nel parco Robinson e nuovi giochi (via Don Minzoni 100 metri) il tutto per 410mila euro.