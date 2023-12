Via libera a rondò e sosta a San Pietro a Vico

E’ stato approvato il progetto definitivo per una nuova rotatoria e un parcheggio che sorgeranno all’incrocio fra via dell’Acqua Calda e via per Marlia a San Pietro a Vico. Le opere del valore complessivo di oltre 1.2 milioni sono a carico della Società Cartiere Modesto Cardella perché parte integrante del piano urbanistico comunale per gli interventi di nuova edificazione per il riordino funzionale della cartiera di San Pietro a Vico, approvato dal Consiglio comunale nel 2022. In particolare la società della cartiera si occuperà direttamente della costruzione della rotatoria e dell’allargamento del parcheggio vicino al cimitero che avrà circa 33 posti.

“Si tratta opere importanti per la frazione perché vanno a migliorare viabilità e sicurezza stradale intorno a un’importante realtà produttiva del nostro territorio – afferma l’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani – con l’allargamento del parcheggio del cimitero avremo un’area per la sosta che servirà tutta la zona della chiesa, ma fra pochi giorni approveremo un altro progetto per la realizzazione di un secondo parcheggio dietro la scuola – lavori realizzati questa volta direttamente dal Comune - che sarà sempre finanziato dalla Cartiera Cardella: il cuore della frazione sarà finalmente dotato di due parcheggi indispensabili per la vita di tutti i giorni”.