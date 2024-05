Via gli abbonati da alcune zone. Solo parcheggi prenotati online

Rivoluzione temporanea per sosta e bus nella zona della Stazione ferroviaria e Farmacia comunale. Dalle ore 12 di domenica 2 fino alle ore 3 di lunedì 3 giugno divieto di transito veicolare in viale Giusti, via Nazario Sauro, via per Corte Pulia, via Filzi, piazza Curtatone, via Mazzini, via Cairoli, via Montegrappa, piazzale Ricasoli, viale Regina Margherita, via Montanara e via Cavour con esclusione dei residenti dotati di pass, residenti categoria A12 e per chi deve raggiungere la Questura o la stazione ferroviaria, per carico e scarico di persone, o la farmacia comunale di piazza Curtatone.

Via gli abbonati dai parcheggi della zona. Metro srl ha organizzato tre aree di parcheggio straordinarie a pagamento per gli spettatori, con stalli prenotabili online all’indirizzo web https://eventi.parcheggilucca.it/it/ si trovano in viale Giusti, al Mercato ortofrutticolo, alla Stazione. In piazza Curtatone sarà inoltre organizzato il parcheggio a servizio dei portatori di handicap. Per questo sono istituiti divieti di sosta con rimozione dalle ore 8 di domenica 2 giugno fino alle ore 3 di lunedì 3 giugno in via Montanara ambo i lati; divieto di sosta con rimozione eccetto residenti permesso categoria A12 e residenti con pass gratuito o pass rilasciato da Metro srl in piazza Curtatone, via Mazzini, via Cairoli, via Montegrappa, parcheggio in struttura Stazione, viale Giusti, via Filzi, via per Corte Pulia, via Sauro, viale Regina Margherita, via Cavour, piazzale Ricasoli.