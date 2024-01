Via di Confine a due sensi fino alla fine dei lavori

Rendere a doppio senso via di Confine fino alla riapertura di Ponte all’Abate. E’ la soluzione ventilata duranti l’incontro tra i Comuni di Villa Basilica, Capannori, Pescia insieme alle Prefetture e alle Province di Lucca e Pistoia, Confindustria e Fondazione Collodi per le questioni sul traffico.

"Non deve calare l’attenzione – commenta il vicesindaco di Villa Basilica, Giordano Ballini – sulle reali esigenze del territorio: un traffico scorrevole, sicuro, un accesso comodo alla zona industriale. Sollecitiamo con urgenza al presidente della Provincia di Pistoia la convocazione del tavolo tecnico-politico per procedere con i dovuti approfondimenti sugli studi di fattibilità delle due opzioni per la variante di Collodi, quella che guarda il versante di Pescia e quella su Capannori. L’ipotesi della galleria sotto Collodi Castello, infatti, è stata giudicata problematica per evidenti criticità geologiche e ambientali. Per tanto ringraziamo i Prefetti di Lucca e Pistoia per la sensibilità e l’attenzione dimostrate nei confronti dei territorio coinvolti. Il tema centrale dell’incontro è stata la chiusura del ponte a Ponte all’Abate: prendiamo atto che sarà una decisione che creerà non pochi problemi ai cittadini di Villa Basilica e dintorni, compresi i residenti di Capannori e Pescia, oltre al comparto industriale, a tutti i suoi lavoratori, al settore scolastico e a quello turistico. Il doppio senso di circolazione per le auto via di confine durante il tempo di chiusura del ponte".

M.S.