Via di Carraia pericolosa “Mi incateno al Comune“

Lunedì mattina alle sei si incatenerà davanti al Comune di Capannori, in un punto strategico, visto che in piazza Moro ha sede anche il Comando della Municipale. Antonio Maria Andria, ex assistente capo della polizia penitenziaria, adesso pensionato, ha deciso per un gesto clamoroso dopo 15 anni di proteste, esposti (anche alla Procura), raccolta firme, video, fotografie.

Tutto materiale consegnato a più riprese, in primis al Municipio, sul tema riguardante via di Carraia, con interessate la frazione omonima, ma anche Parezzana e Toringo. E’ anche nato uno specifico comitato su questa problematica.

"Quella strada è pericolosa – dichiara Andria – soprattutto perché ci vengono fatti transitare i mezzi pesanti. Una volta c’era il divieto di passaggio di tir superiori a 7,5 tonnellate. Anni fa sparì il cartello e da allora in poi i camion attraversano questa arteria angusta, tanto è vero che spesso non riescono a passare se si incrociano. Immaginate un bambino in bicicletta o un pedone che si trovasse in quella situazione. Le conseguenze sarebbero tragiche. Io abito in quella zona e non riesco a capacitarmi come le istituzioni, il Comune in primis, sia rimasto sordo a tutte le sollecitazioni – sostiene Andria – perché penso che sia interesse loro poter mettere in sicurezza questo nastro di asfalto. Tanto più che nel raggio di poche centinaia di metri, ci sono due asili, con genitori che lasciano o vanno a prendere i figli. Questa è la storia, con gli amici del comitato che mi sono stati vicini nel momento ho preso questa decisione. E senza dubbio lunedì saranno con me".

Ma come si svolgerà?

"Ovviamente ho consultato la legge e mi sono confrontato con le forze dell’ordine per non incappare in denunce e quant’altro. Io metterò le catene su me stesso, sulla mia persona, senza attaccarle a proprietà pubbliche, potrei essere accusato di eventuali danneggiamenti. Le catene rappresentano un simbolo e saranno solo su di me. Non ostacolerò in nessun modo il passaggio delle persone che dovranno entrare in Municipio, la mia è una opera di sensibilizzazione. Ovviamente non sarò lì la notte. Per quanto tempo lo farò? Vedremo. Comunque il sindaco sa del mio gesto, ho protocollato tutto".

Massimo Stefanini