"Via dell’Isola a Picciorana chiusa al traffico e 34 appartamenti senza acqua potabile"

Ancora polemiche sugli assi viari. Secondo il consigliere comunale Daniele Bianucci (Sinistra Con) "via dell’Isola a Picciorana sarà chiusa al traffico perché tagliata da una sopraelevata e 34 appartamenti saranno privati dell’acqua potabile, perché il pozzo del complesso dovrà essere tombato a causa dell’inquinamento della falda, che Anas stima come conseguenza dell’attraversamento dei tir sulla nuova carreggiata".

Bianucci sostanzia lo scenario. "Quello che succederà in via dell’Isola coi nuovi assi viari, dimostra che non è affatto vero che il progetto sarà un completo toccasana per il traffico della Piana; la strada diventerà chiusa al traffico di scorrimento e resterà aperta unicamente per permettere l’accesso ai 34 appartamenti presenti, perché sarà tagliata da una carreggiata in sopraelevata".

Secondo il consigliere, "il disagio sarà per tutti: perché via dell’Isola è attualmente un’arteria secondaria molto importante, che sgrava il traffico di collegamento tra la città di Lucca e la Piana; senza l’apporto di via dell’Isola, quindi, aumenteranno gli ingorghi tra Lucca e Capannori".

Prosegue il consigliere: "Che senso ha elevare a cinque metri la carreggiata, e come faranno i 34 appartamenti ad approvvigionarsi di acqua potabile, dal momento che l’attuale pozzo dovrà essere tombato a causa dell’inquinamento della falda prodotto dagli assi?".

