"Via dei Sodini ogni giorno più pericolosa"

"L’asfalto di via dei Sodini è in disfacimento o forse la strada sta collassando in più punti?". Lo chiede un residente di Parezzana. "La via - spiega - sta diventando di giorno in giorno più pericolosa sia per le auto, ma soprattutto per le due ruote. In diversi punti si sono aperti squarci longitudinali al senso di marcia, e sui bordi, costeggiati dai fossi, si sono formati diversi piccoli smottamenti. In passato sono stati fatti interventi riparatori sommari, come l’inserzione di asfalto liquido nelle spaccature, ma nessun lavoro strutturale che ponga una vera soluzione alla lenta e progressiva decadenza di questa via. Eppure, anche se non sembra, è molto utilizzata per tagliare la Piana da sud a nord, ed è un’alternativa che alleggerisce la viabilità principale sempre molto congestionata".

B.D.C.