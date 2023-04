Via Crucis al San Luca per Venerdì Santo con il cappellano Salotti

Il 7 aprile, Venerdì Santo, alle 21 sarà celebrata la Via Crucis al San Luca, presieduta dal cappellano Giampaolo Salotti. Saranno moltissime le fiaccole di preghiera accese per quella che è divenuta una tradizione molto sentita: l’appuntamento è all’ingresso principale del nosocomio per poi raggiungere, rimanendo all’esterno, tutti i reparti. Saranno Unitalsi, Avulss, Avo e le comunità di Arancio e San Filippo ad alternarsi nell’animazione delle stazioni della via Crucis, un importante segno di vicinanza della Chiesa nei confronti di chi in ospedale gioisce o soffre, spera e combatte la malattia.