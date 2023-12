Via alla ‘tripletta‘ dello shopping. I negozi aperti fino a tarda ora per gli acquisti fino all’ultimo tuffo

Ci siamo. Scatta stasera il triplo appuntamento con l’apertura serale dei negozi in centro a Lucca, tradizionale iniziativa coordinata dal Centro commerciale Città di Lucca di Confcommercio e dedicata allo shopping natalizio. Serrande alzate fino a tarda ora dunque da giovedì a sabato, con possibilità per tutti di effettuare gli ultimissimi acquisti in un’atmosfera cittadina molto suggestiva impreziosita dall’accensione fino alla mezzanotte delle luci artistiche.

Un’occasione, questa, anche per rivolgere un pensiero alle persone meno fortunate attraverso la partecipazione al “Regalo sospeso”, iniziativa che per il quarto anno consecutivo il Ccn organizza in collaborazione con Caritas Lucca. All’interno dei 16 negozi aderenti è infatti possibile acquistare un regalo o effettuare una donazione in denaro che verranno poi raccolti da operatori di Caritas per essere a loro volta consegnati a persone o famiglie bisognose.

In un’ottica di massima trasparenza, anche quest’anno alla fine del “Regalo Sospeso” verrà fornito un report puntuale e dettagliato del materiale e del denaro donato dai cittadini. Questo l’elenco delle attività aderenti: Arena, Lovable, Tally Weijl, Il Collezionista (via San Paolino), Cose per dire, La Calzetteria, Peter Pan, Il Panda Lab, Premium, Il Panda, In Outlet, Equinozio, Barsanti via Beccheria, La Borsa di Mary Poppins, Latteria Santa Croce. A queste attività, tutte con sede in centro storico, si aggiunge Borse Mami di Borgo Giannotti. Sempre nei giorni di giovedì, venerdì e sabato - ma nella fascia oraria dalle 10 alle 20 - sarà aperto (e a ingresso libero) nel cortile di Palazzo Sani anche il mercatino di Natale di Meraki Market, al cui interno sono esposti oggetti di artigianato di alta qualità. Dunque rush finale per lo shopping natalizio che da questa sera troverà più “fiato“ grazie all’orario prolungato dei negozi del centro storico.

Riprende nel fine settimana anche la gratuità a bordo delle Lam in servizio veloce per il centro storico, iniziativa del Comune di concerto con Autolinee Toscane. Un servizio particolarmente apprezzato dalla cittadinanza, che a costo zero può raggiungere comodamente il centro storico senza alcun tipo di disagio e che proseguirà nei fine settimana di dicembre.