Via alla sostenibilità. Un nuovo bando per l’agricoltura

70 milioni per aggiornare la “cassetta degli attrezzi” delle imprese agricole mettendo al suo interno gli strumenti indispensabili per renderle al passo con le nuove sfide. La spinta per accellerare l’upgrade dell’agricoltura toscana arriva dal nuovo bando sugli investimenti produttivi del Piano Strategico della Pac-Psp 2023-2027 della Regione. "Quando parliamo di competitività – spiega Letizia Cesani, presidente Coldiretti Toscana – parliamo di produrre meglio, di più e con meno". Possono partecipare al bando gli imprenditori agricoli, singoli o associati. Tra gli investimenti finanziabili con il bando, si prevede l’acquisto di terreni, la costruzione e/o ristrutturazione di fabbricati produttivi aziendali, interventi di efficientamento energetico o dotazioni aziendali. Gli uffici di Coldiretti sono a disposizione per accompagnare per presentare delle domande.