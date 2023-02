Via al piano triennale di investimenti ”Concreta e ambiziosa visione di città“

È forse la vera e propria prima tappa, una sorta di pietra miliare, quella che il sindaco di Lucca Mario Pardini, evidenzia con un lungo post su Facebook in occasione dell’approvazione del Piano triennale degli investimenti 20232025 appena licenziato. Inizia con "Oggi è un bel giorno per ricominciare a costruire insieme un futuro radioso per la nostra amata Lucca".

Un po’ di emozione, un po’ di orgoglio che Pardini traduce così. "Il Consiglio comunale ha approvato il nuovo Piano Triennale delle opere pubbliche, un investimento da più di 179 milioni di euro che definisce una reale e concreta visione ambiziosa di città, mettendo in moto il cambiamento e conducendo la nostra comunità fuori dalle paludi stagnanti di un immobilismo dettato dall’assoluta mancanza di ambizioni e totale incapacità progettuale delle precedenti amministrazioni".

Da questo brano transita il riscatto della sua guida, che non manca di tirar bordate alle "precedenti amministrazioni", quelle delle "paludi stagnanti". Prosegue il sindaco: "Da oggi si volta pagina con un Piano che tiene conto degli indirizzi anticipati nel programma elettorale e confermati nelle linee programmatiche per i primi tre anni del mandato di governo affidatoci dai cittadini; come in ogni rivoluzione – scrive Pardini – la parola chiave che muove l’azione è “nuovo”: nuova viabilità, nuova sicurezza stradale, nuove rotatorie, nuove piste ciclabili, nuovi marciapiedi, nuove infrastrutture, nuovo polo sportivo, nuovi parchi giochi, nuovi investimenti nelle periferie, nuovi importanti interventi sulla manutenzione straordinaria di strade, impianti sportivi e scuole".

Pardini snocciola numeri: "Nuovo parcheggio interrato, nuova messa a norma delle strutture comunali: sono previsti nel triennio 7 milioni 288 mila di euro con mezzi propri e circa 38 milioni a mutuo, 136 milioni 740mila 667 con altri mezzi, di cui quasi 58 milioni di euro già finanziati da Governo, Regione, fondazioni e privati". Per il sindaco, si tratta di "un piano degli investimenti mai visto prima, per dare alla città un’impronta di cambiamento importante, con infrastrutture che rimarranno nella storia e permetteranno a Lucca di crescere sotto il profilo economico, sociale, culturale ed ambientale". Cita il parcheggio interrato fuori Porta Santa Maria "un’infrastruttura attesa da decenni, che nell’ambito dell’ultima rilevazione sulla qualità dei servizi pubblici del Comune di Lucca a cura di Demopolis, è valutata positivamente dal 65% dei lucchesi e che permetterà l’inizio del progressivo svuotamento del centro storico dalle auto".

Nel post, cita il restauro completo del Palasport come "fiore all’occhiello del nostro primo mandato di governo, con ampliamento e ammodernamento, da renderlo un impianto polivalente utilizzabile anche per concerti, spettacoli e le manifestazioni per le quali oggi Lucca non ha spazi invernali". Il sindaco prosegue nell’elencazione di altri lavori: "Entro l’anno in corso inizieranno i lavori per il nuovo asse suburbano con la nuova intersezione fra via di Borgo Giannotti e via Salicchi, per risolvere un problema di viabilità, ambiente e sicurezza giustamente denunciato da decenni dai comitati di cittadini" e conclude informando che "è stato fatto un attento studio dagli uffici per disegnare nuove strade, con l’intento di realizzare la tangenziale di Lucca e liberare progressivamente dai mezzi pesanti il primo anello della circonvallazione".

Maurizio Guccione