Via al corso per volontari. Domani presentazione, primo step il 6 febbraio

Ancora posti disponibili in Croce Rossa per iscriversi al corso per diventare nuovi volontari. Domani alle 21 si terrà la serata di presentazione del corso. Durante l’incontro – che avrà luogo nella sede dell’associazione in via Carlo Piaggia, 421 – saranno presentate le modalità di partecipazione con i relativi documenti richiesti e saranno illustrati gli argomenti delle lezioni in calendario. L’inizio del corso si terrà invece martedì 6 febbraio, sempre alle ore 21. Gli aspiranti volontari possono registrarsi sul sito gaia.cri.it o scrivere all’indirizzo email [email protected].