Via al confronto sul futuro della biosfera

Domani, mercoledì 15 febbraio, dalle 9,30 alle 13,30, al teatro Alfieri, a Castelnuovo , si terrà un incontro-dibattito fra cittadini, istituzioni, università, scuole, associazioni, fondazioni, organizzazioni sociali e di categoria sul tema l’uomo e la biosfera; il più noto programma Man and the biosphere (Mab), uno dei sei programmi dell’Unesco nel quadro delle scienze esatte e naturali. In particolare la tematica verrà finalizzata alle attività economiche, industriali, artigianali e turistiche per riflettere, programmare e riaffermare l’alleanza tra uomo e natura in Appennino. Sarà anche un’occasione di confronto e dialogo tra cittadini e istituzioni.

Si inizierà con i saluti istituzionali di Andrea Tagliasacchi sindaco del Comune di Castelnuovo e presidente Unione Comuni Garfagnana; a cui seguiranno altri interventi istituzionali, tra i quali quelli del presidente della Regione, Eugenio Giani, e del presidente della provincia, Luca Menesini; a seguire ci saranno i contributi di Riccardo Zucchi rettore dell’Università di Pisa, Paolo Giulietti arcivescovo di Lucca, Marcello Bertocchini presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Le conclusioni saranno a cura di Fausto Giovanelli presidente del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano . Infine per tutti i presenti un buffet con prodotti a chilometro zero.

Dino Magistrelli