Via al cantiere per la doppia rotonda. A marzo verrà spento il semaforo

A marzo lo spegnimento del semaforo con la rotonda provvisoria, fine lavori fra tarda primavera e l’estate. Aperto il cantiere, come da noli anticipato gestito dalla ditta aggiudicataria, Panza srl, per la realizzazione della doppia rotonda all’incrocio tra via della Madonnina (la statua rimarrà al suo posto e sarà anche restaurata) e via dell’Ave Maria sulla Pesciatina, a Lunata, opera attesa da decenni. Sette metri di carreggiata, raggio di curva a 9,60, misure adatte per la circolazione dei Tir e altre opere di urbanizzazione quali piste ciclabili, parcheggi, marciapiedi e, altro aspetto fondamentale, l’estensione dell’acquedotto come intervento collegato. Costo: 715 mila euro, di cui 530 mila a carico del Comune di Capannori, 184 mila invece li finanzierà la Provincia. Ieri mattina conferenza stampa in loco, alla presenza del sindaco, Luca Menesini, degli assessori Davide Del Carlo e Giordano Del Chiaro, rispettivamente ai lavori pubblici e all’urbanistica, oltre ai tecnici dell’azienda.

"Esprimo notevole soddisfazione – ha commentato il primo cittadino – perché era un obiettivo, completiamo il sistema di rotatorie dopo Casalino, Papao e Zone, per eliminare quello che è rimasto l’ultimo semaforo su una arteria così trafficata come la Pesciatina, si eviteranno code, con circolazione più fluida e sicura, migliorando contemporaneamente la qualità dell’aria, con minori gas di scarico e minore impatto acustico. Sarà creato anche un parcheggio pubblico a servizio della comunità, qui ci sono sempre stati problemi di spazio per la sosta". Del Carlo ha aggiunto: "I lavori per l’acquedotto sono previsti in notturna per smorzare il più possibile i disagi. Anche questo è fondamentale, visto che ci sono reidenti che tempo chiedevano di essere allacciati".

Del Chiaro ha evidenziato l’iter condiviso: "Un procedimento urbanistico assai complesso, ma tutte le osservazioni dei cittadini sono state accolte, quindi è davvero un’opera condivisa dalla gente". Verrà realizzato il collegamento ciclopedonale della larghezza di 2,5 metri tra la ciclabile in via della Madonnina e quella in via dell’Ave Maria che sinora non avevano una connessione. Per i pedoni e la loro sicurezza, invece, previsto un marciapiede di un metro e mezzo. Dopo decenni di attesa, finalmente si parte con questa infrastruttura.

