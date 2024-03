Via ai rimborsi ticket per lo show annullato di Drusilla Foer

Annullato, almeno per quest’anno, lo spettacolo di Drusilla al Giglio si avviano le procedure per il rimborso biglietti. I ticket devono essere riportati fisicamente alla biglietteria del Teatro entro mercoledì 27 marzo; l’importo verrà rimborsato. Chi lo desidera potrà contestualmente acquistare un nuovo biglietto per lo spettacolo Ti racconto una storia con Edoardo Leo, in programma venerdì 3 e sabato 4 maggio (ore 21) e domenica 5 maggio (ore 16) in sostituzione di Venere nemica. Chi lo ha acquistato online riceverà in automatico il rimborso da TicketOne.it. Gli abbonamenti restano validi per lo show di Edoardo Leo.