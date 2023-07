Via ai contributi affitto Comune, aperto il bando

Contributo affitto: il Comune di Borgo a Mozzano va in soccorso delle famiglie in difficoltà. E lo fa con risorse proprie, per aiutare i nuclei che vivono situazioni di maggiore fragilità economica. C’è tempo fino al 27 luglio, alle 12, per presentare la domanda di ammissione al contributo: il bando è rivolto ai cittadini residenti sul territorio di Borgo a Mozzano che hanno stipulato un regolare contratto d’affitto.

"Abbiamo messo a disposizione 9mila euro per aiutare le famiglie che sono in difficoltà con il pagamento dell’affitto: Borgo a Mozzano ancora una volta è in prima linea e non si tira indietro - commenta la vicesindaca e assessora al Sociale, Roberta Motroni - . Ci auguriamo però che il Governo prenda provvedimenti e non lasci soli i Comuni che, diversamente, rischiano di non essere in grado di far fronte ai bisogni dei cittadini".

Per tutte le informazioni e i bandi è possibile rivolgersi al numero 0583.820423 o all’indirizzo mail [email protected]