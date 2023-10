"Vi racconto il motore a scoppio". Un salto nella storia grazie a Bigo

Quanto sarebbe bello avere una botola che ci permettesse di viaggiare nel tempo e scoprire davvero come sono andate le cose? Conoscere chi ha fatto una scoperta sensazionale, parlare a quattrocchi con chi ha inventato un macchinario che ha rivoluzionato il mondo... Impossibile, questo lo sappiamo. Ma per un fumetto, nulla è impossibile. Ed è ciò che ha realizzato David Bigotti, lucchese, 37 anni, in arte “Bigo“ che grazie al personaggio Bosone ci racconta l’invenzione del motore a scoppio. Il fumetto, edito da Maria Pacini Fazzi Editore, con introduzione della direttrice di QN La Nazione il Resto del Carlino Il Giorno, Agnese Pini, sarà in edicola dal 31 di ottobre in abbinamento facoltativo con La Nazione. Dunque tutti coloro che vorranno acquistarlo in edicola potranno farlo al costo di 6 euro più il prezzo del quotidiano.

David, perché Bosone?

"E’ un personaggio che mi sono inventato dopo una serata con gli amici, 5 anni fa. Uno di questi, secondo noi, ha doti speciali. Riesce a sapere tutto. Sai, esce un libro, un fumetto, una serie tv... e lui ha letto e li ha visti subito prima degli altri, in modo... istantaneo. Per questo scherziamo sul fatto che secondo noi possiede una botola segreta che gli permette di viaggiare nel tempo. Da questo dialogo in una calda sera d’estate è nata l’idea di creare un personaggio che avesse davvero questo potere. Dunque mi sono immaginato ad esempio Colombo che scopriva l’America e c’era già il Bosone... Bosone dunque perché è presente fin dal principio dalla particella di Dio ad osservare la nascita dell’universo".

E perché Barsanti e Matteucci?

"A dicembre 2022 ricevetti la telefonata di Maria Luisa Beconcini, presidente della Fondazione Barsanti e Matteucci. E’ stato un fulmine a ciel sereno, non me l’aspettavo. Ha creduto subito in quello che faccio. Aveva visto alcune delle mie opere su Instagram e voleva realizzare un fumetto che potesse portare alla conoscenza di tutti le figure di Barsanti e Matteucci e di come inventarono il motore a scoppio. E infatti è un fumetto young adult. Io ho scoperto moltissime cose su di loro di cui mai avevo avuto sentore. Ho studiato ed ho sposato subito questo progetto con felicità perché io amo Lucca e avere la possibilità di portare all’attenzione del pubblico una storia fantastica di due geni come Barsanti e Matteucci è stata una cosa eccezionale".

Divulgazione con il fumetto dunque?

"Beh, in Francia questa percezione ce l’hanno già da prima di noi. Noi ci stiamo arrivando più a rilento. In Italia il fumetto è sempre stato visto come arte di serie B mai elevato a elemento di cultura, ma ci stiamo arrivando e in questi ultimi anni si stanno muovendo le cose. Pensa che l’ultima volta che sono stato a Parigi, intorno al perimetro di Notre-Dame c’era un grande pannello che raccontava a fumetti come stessero ristrutturando la Cattedrale. E’ molto più immediato e incisivo raccontarlo con le immagini".

Come ti sei approcciato a questa arte?

"Mia madre dice che sono nato con la matita in mano. Ti racconto questa. Nell’estate 1986 venne fatta una proiezione al cinema all’aperto a Marlia e vidi per la prima volta i “Goonies“. Venne chiesto agli studenti delle elementari presenti di portare un disegno rappresentativo del film. Io a 9 anni feci un fumetto. Non mi limitai a una tavola, capisci? Feci un fumetto come se i miei occhi fossero stati dei piccoli registratori".

Opere e autori preferiti?

"Zerocalcare, Leo Ortolani, Jordi Lafebre. Come letture “Le cronache del mondo emerso“ e “Il signore degli anelli“".

Pubblichi con Pacini Fazzi, importante casa editrice e, come te, lucchese, con un tema che riguarda personaggi lucchesi e versiliesi: fa piacere che abbiano puntato su di te?

"Pacini Fazzi è una casa editrice storica che noi lucchesi veneriamo da lettori e per me essere pubblicato da loro è un grandissimo onore".

Cristiano Consorti