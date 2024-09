E’ in programma per oggi dalle 16 alle 21 “Fossi dell’arte”. L’evento giunge quest’anno alla sua sesta edizione. L’appuntamento è in piazza San Francesco con i poeti Giovanni Parensi e Manuela Potiti. Il ringraziamento dell’organizzazione va al Comune di Lucca, a tutti gli artisti partecipanti e all’Associazione Ucai. E’ inserito nel calendario degli eventi Vivi Lucca. Promotore dell’iniziativa culturale Fabrizio Barsotti, pittore lucchese.

Per informazioni telefonare al numero 3937498290.