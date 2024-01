“Vetri Rotti“, nuovo singolo di Alessia. Inno emozionante alla forza interiore

“Vetri Rotti“: un inno emozionante alla forza interiore. A partire dal 26 gennaio, il nuovo singolo “Vetri Rotti“, della cantautrice Alessia Berlingacci, prodotto artisticamente da Vincent Masini per “Musicamia“, promette un viaggio attraverso il suo mondo sonoro unico. Con l’arrangiamento magistrale di Nicco Verrienti per “Albicocca Studio“ e la perizia nel mix a mastering di Francesco Musacco, il brano esplora il delicato equilibrio tra il ritrovare se stessi e l’affrontare una relazione che si consuma come vetri rotti.

Musicalmente avvincente, il brano pop con influenze elettroniche, presenta un ritmo piacevole, energico e coinvolgente. Il project manager e producer Vincent Masini insieme alla vocal coach Sabrina Ceccarelli, hanno seguito l’artista durante le registrazioni presso Musicamia Studio. Il videoclip, curato da Elia Lamura per “RKH Studio“, completa l’esperienza visiva del singolo, promettendo di trasportare il pubblico in un viaggio emotivo.

Alessia Berlingacci, talentuosa artista di 26 anni originaria di Piano di Coreglia, ha partecipato a concorsi nazionali e internazionali, ottenendo importanti riconoscimenti come il “Premio ACUME città di Molocchio“ ed il “Premio Giancarlo Bigazzi“.

Il suo percorso artistico, caratterizzato da inediti come “L’ultimo viaggio insieme“, “Ci sarà“, “Scatole Vuote“, “A un metro da me“ e “Come stai“, ha ricevuto elogi anche a “Sanremo Giovani“. Recentemente con “Vetri Rotti“, Alessia ha raggiunto la finalissima del Festival “Una Rotonda nel Blu“, classificandosi al primo posto. Fra i molti altri riconoscimenti, i più prestigiosi il secondo posto al “Festival Vulcanto - Una Voce per Telethon“ a Catania, la finalissima del “Premio Mimì Sarà“ al teatro “Bello“ di Milano, e l’apparizione su Rai Due alla trasmissione di Fiorello “E viva il Videobox“.

Ormai pronto anche un nuovo singolo, che uscirà prossimamente, ed altri progetti, per continuare la crescita artistica. Il nuovo singolo si potrà trovare su “Spotify“, “Amazon“ e YouTube“ e, per saperne di più, sulle pagine Instagram e Facebook ufficiali.