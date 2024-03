Veterani dello Sport, anche Moser tra gli ospiti

Dal progetto Slurp all’incontro su Sport e Costituzione passando da personaggi simbolo dello sport italiano. E ancora, una giornata dedicata all’inclusione, e poi il Campionato nazionale di tiro a segno e il Premio atleta dell’anno. Insomma, tanta carne al fuoco per la sezione lucchese dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport (Unvs) guidata dalla presidente Carla Landucci che, nel corso della prima assemblea dell’anno ha presentato il programma per il 2024.

Prosegue dunque la partecipazione al progetto “SLURP“ condiviso con altri club service lucchesi (Soroptimist, Lions Club Le Mura, Lions Host, UNVS, Rotary, Panathlon), per la realizzazione dell’attività ludico motoria nelle scuole dell’infanzia che da quest’anno si è estesa anche nella prima classe delle Primarie grazie anche ad un finanziamento del Comune di Lucca. Questo progetto è condiviso anche con Coni e Miur e molto apprezzato anche in Regione tanto che l’Unvs è stata invitata a presentarlo il 22 marzo a Firenze, alla Fiera Didattica, che si svolgerà alla Fortezza da Basso.

Il 27 marzo, in Provincia, in collaborazione con Coni, Sport e Salute, Miur, Libertas, Panathlon ed altre realtà, l’Unvs sarà presente all’incontro “Lo Sport in Costituzione” Un Patto tra generazioni, mentre il 12 aprile sarà a Lucca Francesco Moser, campione italiano di ciclismo su strada: ospite dei Veterani dello Sport, parlerà del suo libro “Un uomo, una bicicletta”. E si arriva così alle porte dell’estate: i primi di maggio infatti, spazio al “Memorial R. Del Bianco“, torneo di calcetto a 5 o 7, tra 8 squadre di bambini che si sfidano nei fine settimana nel campo dell’A.D.S. Aquila S.Anna. A giugno poi l’Unvs parteciperà con uno stand insieme a Libertas e Panathlon alla Giornata dello Sport, organizzata dal Comune di Lucca. Il 6-7 luglio sarà dunque organizzato il Campionato Nazionale Unvs di tiro a segno, riservato ai soci iscritti provenienti da tutte le varie Sezioni d’Italia e le cui gare si svolgeranno al Poligono di S.Anna.

Ad ottobre è previsto di realizzare la giornata di sport inclusivo in collaborazione con DRK Baseball di Capannori. La giornata prevede gare fra bambini normodotati e non, con la partecipazione di alcune squadre della Toscana di Special Olympics. A novembre invece la sezione Gino Dovichi organizzerà la Giornata del Veterano dello Sport nella sala “Frezza“ del Coni Lucca, dove verranno premiati giovani e giovanissimi atleti. Il premio principale è quello dell’atleta dell’anno; verranno poi conferiti anche altri riconoscimenti come quello al Giovane Emergente, mentre il premio “Dino Grilli“ verrà consegnato ad un giornalista sportivo.