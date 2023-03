Vespa velutina Numerosi gli avvistamenti

Quello che già un anno fa si temeva, vista la sua presenza nella vicina Liguria, è diventato realtà ed ora si teme una strage di api, con relative conseguenze economiche ed ambientali. Infatti, da alcuni mesi, si registrano sempre più numerosi gli avvistamenti della temuta vespa velutina, una specie di calabrone originario del sud-est asiatico, e dei suoi nidi che vengono costruiti a 20-30 metri di altezza, sulle piante, il che rende difficile la loro individuazione dal basso, in particolar modo in estate con la vegetazione.

"Già in agosto - spiega il presidente dell’Associazione Apicoltori Garfagnana Elio Bechelli - abbiamo avvistato esemplari di vespa velutina e successivamente sono stati trovati i grossi nidi, che costruisce questo insetto, a Fornovolasco, Camporgiano, Naggio di San Romano, Pontecosi. Insomma, già un consistente spazio di territorio garfagnino e sicuramente l’espansione del temibile insetto, che si ciba di api e frutta, continuerà. Un invito a tutti, a cominciare dagli apicoltori, chi lavora in campagna e nelle selve, a informare l’associazione apicoltori, le amministrazioni comunali, la polizia territoriale e provinciale, l’Asl, per cercare di mettere in atto i pochi accorgimenti di difesa che per ora abbiamo". Domenica, Elio Bechelli, alle 15.30, insieme ad altri, sarà presente sotto il Loggiato Porta a Castelnuovo, nell’ambito della manifestazione "Selvaggia", proprio per illustrare nei particolari cosa si può fare per difendere un insostituibile patrimonio come le api dall’assalto della vespa velutina.

Dino Magistrelli