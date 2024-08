Vespa Orientalis a San Concordio. Appello del Comune: “Segnalatela“

L’amministrazione comunale informa la cittadinanza che è stato recentemente individuato e accertato un nido di Vespa Orientalis sulla parete esterna di un’abitazione in via San Concordio. La Vespa Orientalis è un calabrone lungo dai 3 ai 5 centimetri, facilmente riconoscibile grazie alla colorazione rossiccia del corpo, con una banda giallo-chiaro sull’addome.

Questo insetto, presente in alcune zone d’Italia già da diversi anni, sottolinea il Comune che “è particolarmente pericoloso perché si nutre uccidendo le api e causa quindi la scomparsa degli alveari, con conseguenze dannose per tutto l’ambiente“. Danneggia inoltre i frutti degli alberi per procurarsi sostanze zuccherine, risulta molto aggressiva nei pressi dei nidi e la sua puntura può causare gravi conseguenze per gli esseri umani.

Il Comune di Lucca richiede quindi la collaborazione dei cittadini per individuare eventuali nidi di Vespa Orientalis, la cui presenza dovrà essere segnalata chiedendo di parlare con l’ufficio comunale competente (tel. 0583 4422) o all’associazione Garfagnana Vespa Velutina, che si è fatta promotrice della prima segnalazione (tel. 339 3275069 – mail: [email protected]).

Dai nidi attivi di Vespa Orientalis, nascono ogni anno un numero elevato di nuove regine e sono per questo molto importanti le segnalazioni dei cittadini per una corretta e professionale rimozione degli stessi.

Il Comune sottolinea infine che la rimozione dei nidi di Vespa Orientalis può essere effettuata solo ed esclusivamente da personale qualificato e/o autorizzato da autorità, enti competenti. Se si individua un nido, si raccomanda quindi non avvicinarsi e non intraprendere mai azioni personali che possano recare pericolo.

Alcuni esperti tuttavia sottolinenao che la Vespa Orientalis è autoctona della nostra penisola e non è più pericolosa di un normale calabrone, a differenza della Vespa Velutina.